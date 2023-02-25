Так, последующий ракетный обстрел может произойти без "шахидов", но у россиян на границе стоит большое количество самолетов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Обратите внимание Потери превышают авиапарк некоторых стран НАТО: у россиян – колоссальные проблемы с самолетами

Россия просчитывает, выгодно ли ей использовать авиацию

Российские оккупанты стянули на границу с нашим государством по меньшей мере 400 самолетов, которые могут атаковать вместе с крылатыми и баллистическими ракетами. Кроме того, там есть и вертолеты, которые также могут атаковать. Впрочем, вероятнее всего, захватчики приберегут их для поддержания из воздуха наземного наступления.

Сейчас россияне просчитывают полезность и возможность использования этих самолетов для атаки из воздуха. Они понимают, что мы обезвреживаем 70 – 80% крылатых ракет, а самолетов мы будем сбивать еще больше, потому что это делать проще,

– отметил майор ВСУ.

По его словам, оккупанты рассчитывают, есть ли им смысл из 10 самолетов потерять 9, чтобы один прорвался и нанес какой-то вред. Или лучше сохранить авиацию для каких-то дальнейших действий.

Гетьман предположил, использует ли Россия авианалет во время массированной атаки: смотрите видео

Будут ли оккупанты применять самолеты во время атак

В то же время страна-агрессор будет точно наносить ракетные удары. По всей вероятности, россияне попытаются осуществить комбинированную атаку, потому что по военным расчетам они более полезные, поскольку наносят больше вреда.

Вполне возможно, что мы увидим ракетную атаку. Кроме того, они могут запустить остатки "шахидов" или даже могут полететь самолеты,

– предположил военный эксперт.

В то же время, наша противовоздушная оборона полностью к этому готова. К сожалению, кое-что сможет пролететь, поскольку ни одна система ПВО не может уничтожить 100% целей.

Заметьте Дополняют друг друга: Жданов рассказал, как F-16 может усилить возможности ЗРК Patriot

"Однако мы уничтожим очень большой процент. Даже больше прописанного в тактико-технических характеристиках того вооружения, которое мы используем. Боевые расчеты наших ПВО очень профессиональные", – подчеркнул майор ВСУ.

Россия стянула на границы с Украиной авиацию: что известно