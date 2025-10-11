Готовиться надо всей Украине, военный эксперт о новых массированных атаках России
- Россия активизировала удары по энергетике Украины, масштабируя производство дронов до 200 в сутки.
- Полковник запаса ВСУ предположил, что в ближайшее время Россия снова осуществит атаку, готовиться стоит украинцам во всех городах страны.
Страна-агрессора в последние недели активизировала удары по энергетике Украины. Россия атакует большинство городов, поэтому быть готовой должна вся Украина.
Об этом в эфире 24 Канала высказался полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что оккупанты будут бить беспилотниками и ракетами. Противодействовать этому можно только одним способом.
Стоит готовиться к новым массированным атакам России
Полковник запаса ВСУ объяснил, что россияне масштабировали производство дронов – до 200 в сутки. Часть из них является БпЛА-имитаторами, но они все равно летят над Украиной и пытаются перезагрузить систему противовоздушной обороны.
Россияне могут организовать несколько волн атак. Готовиться надо всей Украине, не только Киеву. Атаки, однозначно, будут в ближайшее время,
– подчеркнул он.
Полковник запаса ВСУ добавил, что оккупанты будут использовать не только дроны, но и крылатые и баллистические ракеты, в частности "Искандеры".
Свитан добавил, что Украина должна противодействовать, особенно, нанося зеркальные удары по территории России. Без этого остановить убийства украинцев не получится, а других вариантов нет.
Что известно о готовности России к новым атакам?
- Эксперт по энергетике Андрей Закревский сообщил, что Россия будет обстреливать энергетическую инфраструктуру в среднем каждые 3 – 4 дня. Поэтому украинцам надо сделать трехдневные запасы воды дома и быть готовым к 6 – 8 часовым отключениям света.
- По словам командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрия Федоренко, кроме энергетики, оккупанты будут атаковать производственные возможности и гражданские объекты.
- Виталий Кличко также спрогнозировал новые российские атаки. Он призвал жителей Киева не игнорировать тревоги, зарядить гаджеты и запастись водой.