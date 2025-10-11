Країна-агерсорка останніми тижнями активізувала удари по енергетиці України. Росія атакує більшість міст, тому бути готовою повинна вся Україна.

Про це в ефірі 24 Каналу висловився полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що окупанти будуть бити безпілотниками та ракетами. Протидіяти цьому можна лише одним способом.

Варто готуватись до нових масованих атак Росії

Полковник запасу ЗСУ пояснив, що росіяни масштабували виробництво дронів – до 200 на добу. Частина з них є БпЛА-імітаторами, але вони все одно летять над Україною та намагаються перезавантажити систему протиповітряної оборони.

Росіяни можуть організувати кілька хвиль атак. Готуватись треба всій Україні, не лише Києву. Атаки, однозначно, будуть найближчим часом,

– наголосив він.

Полковник запасу ЗСУ додав, що окупанти будуть використовувати не лише дрони, а й крилаті та балістичні ракети, зокрема "Іскандери".

Світан додав, що Україна повинна протидіяти, особливо, завдаючи дзеркальних ударів по території Росії. Без цього зупинити вбивства українців не вийде, а інших варіантів немає.

Що відомо про готовність Росії до нових атак?