Готуватись треба всій Україні, – військовий експерт про нові масовані атаки Росії
- Росія активізувала удари по енергетиці України, масштабуючи виробництво дронів до 200 на добу.
- Полковник запасу ЗСУ припустив, що найближчим часом Росія знову здійснить атаку, готуватись варто українцям у всіх містах країни.
Країна-агерсорка останніми тижнями активізувала удари по енергетиці України. Росія атакує більшість міст, тому бути готовою повинна вся Україна.
Про це в ефірі 24 Каналу висловився полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що окупанти будуть бити безпілотниками та ракетами. Протидіяти цьому можна лише одним способом.
Варто готуватись до нових масованих атак Росії
Полковник запасу ЗСУ пояснив, що росіяни масштабували виробництво дронів – до 200 на добу. Частина з них є БпЛА-імітаторами, але вони все одно летять над Україною та намагаються перезавантажити систему протиповітряної оборони.
Росіяни можуть організувати кілька хвиль атак. Готуватись треба всій Україні, не лише Києву. Атаки, однозначно, будуть найближчим часом,
– наголосив він.
Полковник запасу ЗСУ додав, що окупанти будуть використовувати не лише дрони, а й крилаті та балістичні ракети, зокрема "Іскандери".
Світан додав, що Україна повинна протидіяти, особливо, завдаючи дзеркальних ударів по території Росії. Без цього зупинити вбивства українців не вийде, а інших варіантів немає.
Що відомо про готовність Росії до нових атак?
Експерт з енергетики Андрій Закревський повідомив, що Росія буде обстрілювати енергетичну інфраструктуру в середньому кожні 3 – 4 дні. Через це українцям треба зробити триденні запаси води вдома та бути готовим до 6 – 8 годинних відключень світла.
За словами командира 429-го окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрія Федоренка, крім енергетики, окупанти будуть атакувати виробничі спроможності та цивільні об'єкти.
Віталій Кличко також спрогнозував нові російські атаки. Він закликав мешканців Києва не ігнорувати тривоги, зарядити гаджети та запастись водою.