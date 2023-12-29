Около 06:58 враг повторно атаковал Харьков ракетами. Не успел город оправиться от предварительных обстрелов, как его снова встряхнули взрывы.

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Харьков под массированным обстрелом

По состоянию на 7 утра мэр города Игорь Терехов сообщил о 4 новых попаданиях. Однако впоследствии в городе раздались новые ракетные удары.

Харьков снова под обстрелом – второй раз за это утро. Есть по меньшей мере четыре прилета,

– написал он.

По состоянию на 07:06 корреспонденты "Суспильнэ" насчитали не менее 8 взрывов.

В 7:30 Терехов сообщил о том, что враг снова наносит удары по городу. Он настойчиво призвал людей находиться в укрытиях.

оккупанты снова наносят удары. Жители Харькова и области: находитесь в укрытиях,

– подчеркнул мэр.

В 5 утра Харьков атаковали двумя видами ракет

Отметим, что в 5 утра враг уже нанес по Харькову не менее 10 ударов. Игорь Терехов сообщил, что предварительно Харьков обстреляли двумя видами ракет – С-300 и Х-22.

При первом обстреле были попадания в Киевском и Холодногорском районах. Тогда пострадавших не зафиксировали, однако в городе возникли проблемы с электричеством.