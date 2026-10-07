Речь идет, по крайней мере, о БПЛА, крылатых ракетах "Калибр" и баллистических ракетах, которыми была проведена атака на Днепр. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Днепра ночью 7 октября во время массированной атаки?

Как сообщает в своем официальном телеграме начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, 7 октября ночью российские войска нанесли целенаправленный удар по промышленному предприятию в Днепре. Экстренные службы будут работать на месте происшествия, а подробную информацию о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняют.

Воздушная тревога в регионе и ряде других областей была объявлена около 3 часов ночи. Причиной стала угроза применения баллистического вооружения с территории Брянской области и южного направления. Почти сразу после официального предупреждения от Воздушных сил ВСУ жители Днепра услышали первые мощные взрывы.

Агрессор применил сложную схему комбинированного удара, пытаясь перегрузить украинские системы ПВО. Сначала враг осуществил пуски скоростных баллистических ракет, предположительно, из комплексов "Искандер-М" или северокорейских KN-23. Вскоре после этого по городу нанесли удары крылатыми ракетами типа "Калибр", которые были запущены из акватории Черного моря. Разумеется, постоянно актуальной оставалась и угроза БПЛА.

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Эта атака не ограничилась только Днепропетровской областью. Одновременно с ударами по промышленности Днепра под обстрелом баллистических и крылатых ракет оказалась столица. В Киеве взрывы, а впоследствии и последствия ударов зафиксировали сразу в 4 районах города. Также известно о серьезной угрозе для Полтавской и Харьковской областей во время этой же волны террора.