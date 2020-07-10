Массовую гибель рыбы обнаружили возле базы отдыха на Харьковщине: детали
В Волчанском районе Харьковской области зафиксировали мор рыбы. 9 июля государственные инспекторы рыбоохранного патруля обнаружили удушье животных вблизи базы отдыха "Жень-Шень" на Печенежском водохранилище.
В управлении Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области сообщили, что погибшую рыбу обнаружили во время обследования на небольшой площади водохранилища в заливе общественного пляжа.
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Инспекторы рыбоохранного патруля поштучно подсчитали общее количество умершей рыбы. Она представлена такими видами:
- окунь – 1450 экземпляров;
- плоскирка – 670;
- плотва – 570;
- ерш – 32;
- щука – 25;
- лин – 12;
- судак – 6.
Как сообщил заведующий ихтиологического сектора Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области Александр Титечко в комментарии Укринформу, во время обследования была выявлена вода желтовато-бурого цвета с характерным запахом сероводорода. Следовательно, это может быть одной из вероятных причин массового мора рыб.
Следовательно, уже отобраны образцы рыбы и воды на исследование. Через 10 дней будет известен результат.
"Предварительно, удушье рыбы спровоцировали дожди и жара. В таких условиях сероводород начинает активно выделяться из донных отложений и становится причиной гибели рыбы", – рассказал Александр Титечко.
По его словам, работники местного рыбного хозяйства сейчас принимают соответствующие меры по очистке и обогащению воды кислородом.
Эксперт объояснил, что случай удушья рыбы на Печенежском водохранилище – локальный. И вспомнил, что последний раз гибель рыбы из-за недостатка в воде кислорода зафиксировали в Харьковской области в 2019 году. Тогда погибло несколько центнеров рыбы.
Что известно о массовом море рыбы в Украине в течение последних дней
- В начале июля в Волынской области в реке Стырь зафиксировали массовую гибель рыбы. Сумма ущерба составляет около 8 миллионов гривен. Предварительной причиной мора называют грязную воду.
- 7 июля экологи зафиксировали гибель рыбы в Николаевской области на участке длиной больше 1 километра вблизи села Ивановка, в Очаковском районе.
Массовая гибель рыбы на Волыни / Фейсбук Андрея Малеваного