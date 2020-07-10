В Волчанском районе Харьковской области зафиксировали мор рыбы. 9 июля государственные инспекторы рыбоохранного патруля обнаружили удушье животных вблизи базы отдыха "Жень-Шень" на Печенежском водохранилище.

В управлении Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области сообщили, что погибшую рыбу обнаружили во время обследования на небольшой площади водохранилища в заливе общественного пляжа.

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Инспекторы рыбоохранного патруля поштучно подсчитали общее количество умершей рыбы. Она представлена такими видами:

окунь – 1450 экземпляров;

плоскирка – 670;

плотва – 570;

ерш – 32;

щука – 25;

лин – 12;

судак – 6.

Как сообщил заведующий ихтиологического сектора Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Харьковской области Александр Титечко в комментарии Укринформу, во время обследования была выявлена вода желтовато-бурого цвета с характерным запахом сероводорода. Следовательно, это может быть одной из вероятных причин массового мора рыб.

Следовательно, уже отобраны образцы рыбы и воды на исследование. Через 10 дней будет известен результат.

"Предварительно, удушье рыбы спровоцировали дожди и жара. В таких условиях сероводород начинает активно выделяться из донных отложений и становится причиной гибели рыбы", – рассказал Александр Титечко.

По его словам, работники местного рыбного хозяйства сейчас принимают соответствующие меры по очистке и обогащению воды кислородом.

Эксперт объояснил, что случай удушья рыбы на Печенежском водохранилище – локальный. И вспомнил, что последний раз гибель рыбы из-за недостатка в воде кислорода зафиксировали в Харьковской области в 2019 году. Тогда погибло несколько центнеров рыбы.

Что известно о массовом море рыбы в Украине в течение последних дней

В начале июля в Волынской области в реке Стырь зафиксировали массовую гибель рыбы. Сумма ущерба составляет около 8 миллионов гривен. Предварительной причиной мора называют грязную воду.

7 июля экологи зафиксировали гибель рыбы в Николаевской области на участке длиной больше 1 километра вблизи села Ивановка, в Очаковском районе.