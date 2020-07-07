В Николаевской области 7 июля экологи зафиксировали массовый мор рыбы. Его обнаружили на участке длиной более 1 километра возле села Ивановка, что в Очаковском районе.

Что известно о массовом море рыбы на Николаевщине Инспекторы Госэкоинспекции взяли пробы воды для лабораторного исследования. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Малеваный на своей фейсбук-странице. К теме На Волыни из-за грязной воды массово погибла рыба: фото На участке длиной в один километр и шириной в один метр, на каждый квадратный метр зафиксировали по 40 мертвых бычков и по 10 атерин.

ГЭИ будут выяснять причины мора. Уже взяты пробы воды, чтобы провести исследования в лаборатории. Обратите внимание! На днях инспекторы обнаружили массовую гибель рыбы в Волынской области в реке Стырь. Предварительная причина мора – грязная вода. Гибель рыбы на Николаевщине: смотрите видео