Массовый мор рыбы на Николаевщине: воду проверят в лабораториях – видео
В Николаевской области 7 июля экологи зафиксировали массовый мор рыбы. Его обнаружили на участке длиной более 1 километра возле села Ивановка, что в Очаковском районе.
Что известно о массовом море рыбы на Николаевщине
Инспекторы Госэкоинспекции взяли пробы воды для лабораторного исследования. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Малеваный на своей фейсбук-странице.
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- На участке длиной в один километр и шириной в один метр, на каждый квадратный метр зафиксировали по 40 мертвых бычков и по 10 атерин.
- ГЭИ будут выяснять причины мора. Уже взяты пробы воды, чтобы провести исследования в лаборатории.
Гибель рыбы на Николаевщине: смотрите видео