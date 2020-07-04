В Волынской области в реке Стыр зафиксировали массовую гибель рыбы. Сумма ущерба составляет около 8 миллионов гривен.

Мертвую рыбу обнаружили в реке Стыр

Предварительная причина мора – грязная вода. Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный в фейсбуке.

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Еще 25 июня экологи вместе с местным рыбоохранным патрулем инспектировали русло реки Стыр. На участке от села Липняны до села Княгининок нашли мертвую рыбу.

Воду прислали на анализ

Стоимость уничтоженной рыбы оценили в более чем 653 тысячи гривен. Значительно большая цена потери ее потомства – более 7,6 миллиона гривен.

Полученный от Госпотребслужбы отчет свидетельствует о том, что патологического материала возбудителей экто- и эндопаразитов в водоеме нет. В то же время на жабрах мертвых рыб обнаружили густую грязно-серую слизь,

– написал Андрей Малеваный.

Лаборанты Государственной экологической инспекции взяли образцы воды, чтобы исследовать.



Воду из водоема взяли на анализ / Фото ГЭИ



Рыба погибла в реке Стыр / Фото ГЭИ