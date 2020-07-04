У Волинській області в річці Стир зафіксували масову загибель риби. Сума збитків становить близько 8 мільйонів гривень.

Мертву рибу виявили у річці Стир

Попередня причина мору – брудна вода. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований у фейсбуці.

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Ще 25 червня екологи разом з місцевим рибоохоронним патрулем інспектували русло річки Стир. На ділянці від села Липняни до села Княгининок знайшли мертву рибу.

Воду надіслали на аналіз

Вартість знищеної риби оцінили у понад 653 тисячі гривень. Значно більша ціна втрати її потомства – понад 7,6 мільйона гривень.

Отриманий від Держспоживслужби звіт свідчить про те, що патологічного матеріалу збудників екто- та ендопаразитів у водоймі немає. Водночас на зябрах мертвих риб виявили густий брудно-сірий слиз,

– написав Андрій Мальований.

Лаборанти Державної екологічної інспекції взяли зразки води, аби дослідити.



Воду з водойми взяли на аналіз / Фото ДЕІ



Риба загинула у річці Стир / Фото ДЕІ