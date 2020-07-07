У Миколаївській області 7 липня екологи зафіксували масовий мор риби. Його виявили на ділянці довжиною понад 1 кілометр поблизу села Іванівка, що в Очаківському районі.

Що відомо про масовий мор риби на Миколаївщині Інспектори Держекоінспекції взяли проби води для лабораторного дослідження. Про це повідомив голова відомства Андрій Мальований на своїй фейсбук-сторінці. До теми На Волині через брудну воду масово загинула риба: фото На ділянці довжиною один кілометр та шириною в один метр, на кожен квадратний метр зафіксували по 40 мертвих бичків та по 10 атерин.

ДЕІ з'ясовуватиме причини мору. Вже взято проби води, щоб провести дослідження у лабораторії. Зверніть увагу! Днями інспектори виявили масову загибель риби у Волинській області в річці Стир. Попередня причина мору – брудна вода. Загибель риби на Миколаївщині: дивіться відео