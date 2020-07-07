Масовий мор риби на Миколаївщині: воду перевірять у лабораторіях – відео
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У Миколаївській області 7 липня екологи зафіксували масовий мор риби. Його виявили на ділянці довжиною понад 1 кілометр поблизу села Іванівка, що в Очаківському районі.
Що відомо про масовий мор риби на Миколаївщині
Інспектори Держекоінспекції взяли проби води для лабораторного дослідження. Про це повідомив голова відомства Андрій Мальований на своїй фейсбук-сторінці.
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- На ділянці довжиною один кілометр та шириною в один метр, на кожен квадратний метр зафіксували по 40 мертвих бичків та по 10 атерин.
- ДЕІ з'ясовуватиме причини мору. Вже взято проби води, щоб провести дослідження у лабораторії.
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