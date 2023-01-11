Речь идет о фотографии фотографа Эрика Мармора. На фото видно, как мать на лодке перевозит гроб своего сына, погибшего в боях за Украину.

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Фото с Харьковщины облетело сеть

Облетевшая сеть фотография сделана в Старом Салтове – поселке на Харьковщине, которое с первых дней полномасштабной войны оказалось в оккупации. Захватчики разрушили мост через реку Северский Донец, являвшийся единственным путем на противоположный берег. Поэтому теперь людям приходится пользоваться лодками.

Матери, которая на войне потеряла своего сына, пришлось перевозить гроб через реку на лодке, чтобы похоронить его. На лодке четыре человека (если не учитывать фотографа), среди которых мать погибшего героя с букетом цветов, гроб с телом воина и крест. Этот щемящий кадр облетел сеть и умилял тысячи пользователей. В частности, в комментариях люди пишут о том, что этот кадр чрезвычайно силен, ведь матери приходится перевозить тело родного сына.

Фотография сделана в январе 2023 года.

Мать перевозит тело погибшего сына через реку / Фото Эрика Мармора

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 1 декабря 2022 года, по словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, в войне с Россией погибли от 10 до 13 тысяч украинских воинов. Каждый погибший – это не только потеря для государства, но прежде всего для родных и близких. Мы выражаем свои искренние соболезнования всем тем, кто потерял своих родных в войне и благодарим за подвиг всех, кто защищал и защищает наше государство.