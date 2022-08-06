Известно ли, где сейчас боец "Азова"

О нахождении сына на "Азовстали" 24 каналу рассказала Дана Лабинская – мама бойца "Азова". Она говорит, что последний раз общалась с сыном перепиской еще 5 мая.

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Однако на пропагандистских каналах псевдореспублик она нашла фото и видео, где видно, как он выходит из "Азовстали".

По ее словам, после этого прямого общения не было, только "через третьи руки", но где он находится – маме не сказали.

Мы думали, что он был в Еленовке, но после теракта там 29 июля каких-то намеков на связь или какую-либо информацию о моем сыне и других военных нет. Мы не знаем, или они там, или их перевели, вообще ничего, даже слухов оттуда нет,

– отметила мама бойца.

Лабинская говорит, что единственное, что ей рассказали – что он вышел из "Азовстали", но о каких-то условиях пребывания в плену или общении с ним речь не шла.

Она рассказала, что если происходит что-то плохое с азовцем в плену, патронатная служба полка звонит в семью и сообщает об этом. "Ко мне пока не звонили, поэтому это хороший сигнал, что по крайней мере официально нет плохих сведений о моем ребенке", – говорит мама бойца.

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Она говорит, что ее сын был ранен 23 апреля, его состояние было среднее. "У него были массовые осколочные ранения ног, но не повреждены кости", – ответила мама.

Лабинская отметила, что он находился в госпитале "Азовстали" и помогал лежащим раненым.

"Мы коротко переписывались 5 мая, не было плачей, он всегда говорил, что у них все хорошо. А когда я спросила, как еда и вода, он только ответил, что воды сутки нет, а о еде и не вспомнил", – говорит она.

По ее словам, там были и парни и девушки, и очень разумно на такое долгое время там распределили продовольствие и воду, а также придумали возможность пополнить запасы. То есть продукты так распределяли, чтобы люди не умерли от голода.

Даже раненые бойцы выходили из "Азовстали" на своих ногах. То есть они могли как-то заживить свои раны. Это, пожалуй, хорошее руководство, в том числе тех, кто был на "Азовстали",

– отметила Лабинская.

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К слову, ранее Владимир Зеленский сообщал, что в российском плену находятся еще более 2 тысяч украинских военных, которых удалось эвакуировать с завода "Азовсталь".