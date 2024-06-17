Матч неожиданно для фанов закончился с разгромным счетом 3:0. Поражение "сине-желтых" вызвало бурную реакцию в сети. Еще до завершения игры украинцы создали сотню мемов, лучшие из которых – передает 24 Канал.

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Дебют Украины на Евро-2024

В понедельник, 17 июня, в Мюнхене на стадионе "Альянц Арена" состоялся матч между сборными Украины и Румынии. Это стартовый поединок подопечных Сергея Реброва в рамках Евро-2024. Однако, как говорят, первый блин – комом.

Реакция украинцев на дебютную игру на Евро-2024 / Первая приватная мемарня

Украинская сборная на этот раз проиграла противнику со счетом 3:0. Такой дебют команды Реброва несколько расстроил украинских фанатов, из-за чего они создали кучу мемов об этом вечере.

Шутки украинцев во время трансляции / Фото Укрнаступ

Справедливости ради, украинцы несколько раз пытались штурмовать врага сборной Румынии, однако неудачно. Из-за чего пользователи сети начали иронизировать о смене специализации наших футболистов.

Особого "огонька" фанам добавил сервис Megogo, который демонстрировал игру. Во втором тайме возникли внезапные проблемы с трансляцией, из-за чего многие украинцы до конца матча наблюдали черную картинку.

Мемы об отключении трансляции Megogo / Фото из сети

Как отметила пресс-служба, предварительной причиной является технический сбой в сети доставки контента из-за погодных условий. Однако украинцы уже высказали собственную версию событий.

Реакция пользователей Х на проблемы Megogo / Фото из сети

Важно! Шутки шутками, но желаем успеха нашей сборной в следующем матче со Словакией, что состоится уже в пятницу, 21 июня. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени. Ребятам как никогда важна ваша поддержка!

Главные мемы дебюта Украины на Евро-2024: смотрите фото

Добавим, что 17 июня, в 19:00 по Киеву встретились и соперники Украины и Румынии по группе – Бельгия и Словакия, которые также играют свой стартовый матч на Евро-2024. Текстовую трансляцию 24 Канала вы можете найти по ссылке.