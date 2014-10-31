Матч дня. "Ворскла" против "Ильичевца"
Остановит ли кто-нибудь "Ворсклу"? Вот уже десять матчей подряд полтавский клуб не знает горечи поражения. В рамках одиннадцатого тура премьер-лиги прервать эту эффектную серию попытается пока что худшая команда чемпионата "Илличевец".
Отчетная дуэль станет уже второй для этих соперников за несколько дней. В рамках Кубка "Ворскла" торжествовала 3:2. Выиграли полтавчане и три предыдущие очные встречи. Последний же успех "Ильичевца" датирован еще апрелем 2013 года.
Неудивительно, что специалисты считают безоговорочным фаворитом поединка подопечных Василия Сачко. Коэффициент на их победу — 1,35. Шансы на успех мариупольцев воплотился в 9 баллов. Почти вдвое менее вероятной называют ничью. На портале Football24.ua предсказывают минимальный триумф "Ворсклы".
Поединок одиннадцатого тура Чемпионата Украины начнется в первый день ноября в 17:00. За его онлайн-трансляцией следите на сайте Football24.ua.
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