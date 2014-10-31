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      Матч дня. "Ворскла" против "Ильичевца"

      Матч дня 121 Читати новину українською

      Остановит ли кто-нибудь "Ворсклу"? Вот уже десять матчей подряд полтавский клуб не знает горечи поражения. В рамках одиннадцатого тура премьер-лиги прервать эту эффектную серию попытается пока что худшая команда чемпионата "Илличевец".

      Отчетная дуэль станет уже второй для этих соперников за несколько дней. В рамках Кубка "Ворскла" торжествовала 3:2. Выиграли полтавчане и три предыдущие очные встречи. Последний же успех "Ильичевца" датирован еще апрелем 2013 года.

      Неудивительно, что специалисты считают безоговорочным фаворитом поединка подопечных Василия Сачко. Коэффициент на их победу — 1,35. Шансы на успех мариупольцев воплотился в 9 баллов. Почти вдвое менее вероятной называют ничью. На портале Football24.ua предсказывают минимальный триумф "Ворсклы".

      Поединок одиннадцатого тура Чемпионата Украины начнется в первый день ноября в 17:00. За его онлайн-трансляцией следите на сайте Football24.ua.

      Теги: Футбол
      Источник: Телеканал новостей "24"
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      Новости за 31 октября 2014
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