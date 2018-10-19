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      Матиос назвал четыре главные версии падения Су-27

      740 Читати новину українською
      Самолет Су-27
      Самолет Су-27 / rbc.ua

      Прокуратура отрабатывает четыре основные версии крушения самолета Су-27 в Винницкой области – человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможная заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе.

      Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире канала "112 Украина".

      Читайте также: Падение Су-27 в Винницкой области: появилась новая информация о погибшем пилоте из США

      По словам Матиоса, ресурс самолета, разбившегося после модернизации, был продлен на 12 лет. С момента капитального ремонта в июле Су-27 налетал 20 часов.

      Падіння Су-27

      Место падения Су-27 в Винницкой области

      Напомним, 16 октября во время военных учений в Винницкой области упал военный самолет Су-27УБ. Спасатели сообщили, что в результате катастрофы погибли 2 пилотов. 18 октября стало известно, что погибшим пилотом из США является 44-летний подполковник Сет Неринг по прозвищу "Джетро".

      Теги: Новости Украины Анатолий Матиос Винница Упал самолет Су-27
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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