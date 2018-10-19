Матиос назвал четыре главные версии падения Су-27

Прокуратура отрабатывает четыре основные версии крушения самолета Су-27 в Винницкой области – человеческий фактор при выполнении полета, техническая неисправность самолета, возможная заправка самолета некачественным топливом или погодные условия, которые привели к катастрофе.

Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос в эфире канала "112 Украина".

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По словам Матиоса, ресурс самолета, разбившегося после модернизации, был продлен на 12 лет. С момента капитального ремонта в июле Су-27 налетал 20 часов.

Место падения Су-27 в Винницкой области

Напомним, 16 октября во время военных учений в Винницкой области упал военный самолет Су-27УБ. Спасатели сообщили, что в результате катастрофы погибли 2 пилотов. 18 октября стало известно, что погибшим пилотом из США является 44-летний подполковник Сет Неринг по прозвищу "Джетро".