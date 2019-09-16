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      Мажорное ДТП в Харькове: водитель кабриолета рассказала свою версию происшествия – видео

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      Водитель Audi TT придумала нелепые оправдания из-за совершенного ДТП
      Водитель Audi TT придумала нелепые оправдания из-за совершенного ДТП / hk.npu.gov.ua

      23-летняя водитель элитного Audi TT вечером 15 сентября влетела в пешеходов в Харькове, из-за чего пострадали четверо женщин. Она утверждает, что авария произошла из-за другого авто, которое якобы ехало перед ней.

      ДТП произошло на улице Сумской. К счастью, все пострадавшие получили легкие травмы и были госпитализированы.

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      Следователи установили, что водитель Audi не справилась с управлением и влетела в пешеходов. Она была трезвой.

      В то же время, сама девушка рассказала свою версию произошедшего. Она утверждает, что перед ней якобы поворачивало другое авто, которое сбило ее с толку.

      Я 100% видела – она ​​поворачивала,
      – говорит владелица иномарки.

      Правоохранители уже открыли по факту ДТП уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения. Все обстоятельства устанавливают.

      Водитель элитного Audi TT комментирует ДТП: видео

       

      К слову, именно на этой же улице Сумской в октябре 2017 года произошло другое трагическое ДТП. Тогда столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Алена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Криминальные новости ДТП в Харькове Аварии и ДТП
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