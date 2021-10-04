Ещё 15 июня 2017 года было официально объявлено, что в 2018 году завод "Море" начнет строительство "Зубров", но это так и не произошло.

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Закладку МДКВП проекта 12322 отложили как минимум до 2022 года, а после и полностью про неё забыли, столкнувшись с неспособностью импортзаместить украинские газотурбинные установки, дизель-генераторы и редукторы.

В 2019 году появилась информация о том, что на Хабаровском судостроительном заводе будет, якобы, заложен первый МДКВП проекта 12061 "Мурена", с силовой установкой в виде ГТД М70ФРУ-2, которые производит рыбинский "ОДК-Сатурн". Именно этот завод должен был заниматься и импортзамещением силовых установок для “Зубров”.

За волной эйфории пошло осознание и того, что даже при наличии ГТД не решается вопрос с редукторами и прочими комплектующими. Собственно, закладывать были намерены с перспективой на появление нужных комплектующих в обозримом будущем.

И вот, на прошлой неделе в российских СМИ появляется информация о том, что МО РФ будет разрабатывать свой собственный проект десантного корабля на воздушной подушке, способного принять на борт до 60 – 70 тонн нагрузки. Это вызвано тем, что "советский задел закончился", а находящихся в составе ВМФ России двух десантных корабля на воздушной подушке проекта 12322 "Зубр" катастрофически не хватает.

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То есть, фактически, взявшись за разработку нового проекта МДКВП, россияне расписались в своей неспособности возродить производство советского проекта данных кораблей.

И это при том, что завод "Море" производивший эти корабли ранее, сейчас находится под контролем россиян на территории оккупированного Крыма. И всё же, даже при таких условиях, импортзаместить все украинские комплектующие не удалось.

Очевидно, что мечты оккупантов о возобновлении производства "Зубров" можно смело хоронить, но интересно в этой истории другое, а именно – сколько уйдёт времени у россиян на разработку своего МДКВП и какова будет его реализация в “железе”?

Ведь, как показывают десятилетия, проекты, созданные исключительно в России, а не являющиеся наследием коллективного труда эпохи СССР, не могут похвастаться ни надёжностью, ни эффективностью, ни жизнеспособностью в принципе.