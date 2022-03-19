В убежище есть небольшая столовая, свет, горячая вода, душ, туалет. Маленькая кухня с микроволновой, электроплиткой, чайником, кофе и чаем.

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Такое решение пришло сразу в начале войны. Создали минимальные условия для временного пребывания людей. За это время у нас побывали взрослые и дети из Харькова, Донецкой области, Луганской области. Будем помогать и в дальнейшем всем, кто в этом нуждается,

– говорит предприниматель Игорь Раберов.

Владелец салона договорился со знакомыми, которые готовят еду и трижды в день ее привозят. Сотрудники магазина попросили знакомых помочь переселенцам вещами. Теперь есть одежда, обувь для детей и взрослых.

С начала войны Днепропетровская область в целом приняла 12,5 тысячи переселенцев из других регионов.

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