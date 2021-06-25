Об этом глава государства сообщил во время интервью. Он отметил, что ему не стыдно за то, что он делает.

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Зеленский говорит, что знает, на что он способен

Хочу чтобы меня история не стерла, хочу остаться. Не страшно – неприятно. Я знаю, кто я, на что способен и чего никогда не сделаю,

– сказал президент.

Зеленский отметил, что неприятно будет, если он потратит время страны и людей и не сделает того, что запланировал. Также среди своих мечтаний глава государства назвал – чтобы дети гордились им и его женой. Больше всего президенту хочется, чтобы его родители прожили дольше и увидели перемены к лучшему.

Президент однозначно не ответил, идет ли на второй срок

Отметим, что президент не дал однозначного ответа на вопрос, будет ли баллотироваться на второй срок. По словам Зеленского, решение будет – за народом. Однако он очень не хочет, чтобы обещания остались невыполненными.