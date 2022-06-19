Профессиональные журналисты, работающие по таким темам, очень чувствительно относятся к этой информации – исследуют законодательство, отслеживают официальные комментарии и соблюдают правила. Об этом 24 канала рассказала медиаэкспертка, аналитика Львовского медиафорума Зоя Красовская.

Внимание "Россияне в Буче делали псевдовызовы, чтобы убивать медиков": ужасные воспоминания фельдшерки

Однако, конечно, так поступают не все. Впрочем, акценты смещать только на журналистов не стоит, отметила медиаэкспертка.

Я не раз сталкивалась с историями, когда журналисты распространяли официальную информацию от власти, а потом к ним приходили замечания.

– отметила Красовская.

Маляр обвинила журналистов в "сдаче расположения госпиталя"

Заместитель министра обороны Анна Маляр опубликовала последствия удара по полевому госпиталю, расположение которого публично сообщил народный депутат от "Слуги народа". При этом представительница Минобороны заявила, что якобы это "журналисты опубликовали информацию о госпитале".

Она подтвердила, что кафиры нанесли несколько ударов по Баштанке, где был госпиталь. Однако Маляр опустила тот факт, что первым о расположении сообщил депутат Игорь Негулевский в своем фейсбуке. При этом после атаки он закрыл комментарии, а затем отредактировал публикацию.

По мнению заместителя министра обороны, о местонахождении госпиталя сообщили отдельные СМИ, очевидно, получившие информацию по публикации нардепа.

Как СМИ и не только должны освещать тему войны

Медиаэксперт подчеркнула, что нужно очень детально проверять источники. Особо обращать внимание на то, когда отдельный нардеп распространяет свое мнение и не путать его с позицией всей власти или партии.

Этих источников должно быть как минимум два, их следует подкреплять официальными данными.

Если вы увидели сообщение и оно вызывало у вас эмоциональную бурную реакцию, то не нужно сразу распространять эти сообщения. Прежде всего, нужно разобраться, действительно ли так отбыло, кому оно может быть выгодно и какая из этого польза,

– подчеркнула Красовская.

Так что лучше умолчать, чем ширить информацию, которая может кому-то навредить. Однако если не удержались и поделились этими данными – аудитория хорошо воспринимает, когда журналисты извиняются и объясняют, что это была ложная информация и почему так произошло. Это лучше, чем просто удалить пост, чем новость.

Зеленский обратился к украинцам утром 19 июня: смотрите видео