Речь идет о его аргументе о невозможности проведения выборов на оккупированных территориях. Об этом сообщает издание Detector media.

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В социальных сетях российского сегмента распространяют видео, в котором якобы мэр Киева Виталий Клично предложил проголосовать за то, чтобы не считать оккупированные территории частью Украины. Это манипуляция. Аналитики VoxCheck проанализировали кейс и определили, что эту цитату вырвали из всего видео. На самом же деле Кличко говорил о причинах, которые делают невозможным проведение выборов,

– говорится в публикации Detector media.

Медиаэксперты отмечают, что Кличко говорил в эфире телеканала, что находящиеся на оккупированных территориях люди не смогут проголосовать.

Те оккупированные территории они уже не Украина, потому что представителей (Украины на избирательных участках, (ред. 24 Канал) не будет. Как мы учитываем эти территории или не учитываем?,

– сказал мэр.

То есть он не утверждал, что оккупированные территории не украинские, а объяснял, что выборы там пока не возможны. В частности, из-за того, что представители Украины не смогут установить избирательные участки из-за активных боевых действий, отмечают эксперты.

"Используя цитаты общественных деятелей, военных, политиков и других публичных личностей, российский агитпроп пытается убедить потребителей дезинформации в подлинности такого выражения. Мол, если это заявил сам украинский чиновник, значит, ему можно доверять, ведь он авторитетный источник. Хотя насколько достоверна информация, изложенная в манипулятивной публикации, авторы не объясняют. Так пропагандисты используют тактику апеллирования к авторитету", – объясняют опровержители фейков.