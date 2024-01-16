Это выяснили журналисты Bihus.Info, они проанализировали десятки аналитических отчетов Их более 4 лет за государственные средства готовит компания "Медиатека", которая принадлежит народному депутату от фракции "Слуга народа" Александру Мариковскому. Только за 2023 год компании выплатили за них почти 10 миллионов гривен из бюджета.

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Уточняют, что заказывает эти отчеты государственное предприятие "Центр защиты информационного пространства Украины", которое подчиняется Министерству культуры и информационной политики. Там подтвердили, что отчеты "отправляются в Офис Президента, Кабинет Министров Украины и другие субъекты, в отношении которых проводится исследование".

Что за отчеты "подают" властям

Существует более 10 видов заказных отчетов, различных по объему и сложности. Среди них ежедневные отчеты мониторинга соцсетей или еженедельные мониторинговые отчеты упоминаний в СМИ. Документы касаются Президента и первой леди, должностных лиц ОП, Кабмина. Заказывают также отчеты, в которых речь идет об упоминаниях Минкульта.

Для анализа журналисты выбрали еженедельные отчеты, касающиеся ОП и министерств в те недели, когда выходили самые громкие журналистские материалы, фигурантами которых были представители вышеупомянутых институтов.

В частности, "Медиатека" вспомнила о российском паспорте супруги заместителя главы Национальной полиции Украины Дмитрия Тишлека в блоке, касающемся министра внутренних дел Игоря Клименко.

Игорь Клименко отреагировал на журналистское расследование по связям с Россией заместителя главы Нацполиции Дмитрия Тишлека, заявив об отстранении последнего с должности. На "Цензоре" МВД критиковали за невнимательность в этом назначении,

– цитируют журналисты отчет компании.

Скандальное расследование о семье одесского военкома, которая во время полномасштабной войны приобрела у Испании имущество на миллионы долларов, в медиаотчете вспомнили лаконично: "Критика в рамках кейса об одесском военкоме, в частности упоминание тезисов об обещании отправить военкомов на фронт". Это несмотря на то, что после публикации материала раздавались многие критики, в том числе и в сторону Офиса президента.

Журналисты также отметили, что критику в сторону власти аналитики нередко сообщали со ссылкой на обобщенные "оппозиционные СМИ" и добавлением определенного субъективного контекста. Сами медиа обычно не указывались.

Важно ! В Bihus.Info предположили, что эта практика может создавать мнение о том, что власть в Украине преимущественно "атакуют", а критические материалы о ней "раскручивают".

Примеры:

В отчете за 7–13 октября 2023 года о заместителе руководителя ОП Алексее Кулебу упомянули так: "на оппозиционном ТК отметили, что заместитель руководителя ОП не имеет заметного влияния".

Есть схожее упоминание о еще одном заместителе руководителя ОП Ростиславе Шурме: "Оппозиционные СМИ продолжали атаковать заместителя руководителя ОП в рамках коррупционной риторики, в частности, относительно курирования энергетики, связей с Г. Галущенко и всевозможных схем".

Аналогичное упоминание касалось и Олега Татарова: "Оппозиционные СМИ продолжают атаковать заместителя руководителя ОП, сейчас – снова в рамках риторики о курировании таможни в контексте связей с В. Тетерей, судебной реформы (связи с В. Босым), правоохранительных органов ( в т.ч. связи с заказчиками убийства (К. Гандзюк)".

Авторы аналитических отчетов иногда позволяли себе добавлять политический контекст с негативной коннотацией. В частности, в отчете, который касался разбора упоминаний телемарафона "Единые Новости", некоторые критики марафона аналитики называли "порохоботами",

– говорится в расследовании.

Анализируя эти отчеты для власти, журналисты заключили, что иногда эти отчеты могут формировать у должностных лиц ошибочное мнение о том, что критика в их сторону звучит преимущественно от обобщенных "оппозиционных СМИ", а сама она является либо "атаками", либо же " популизмом».