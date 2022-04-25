Кулеба обсудил поставки военной техники

Дмитрий Кулеба в твиттере написал, что обсудил с главой МИД Нидерландов подготовку 6-го пакета санкций ЕС против России. Также стороны подняли вопросы военно-технического сотрудничества.

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Украинский министр в разговоре с Хукстрою отметил важность предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

В разговоре с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрою мы обсудили подготовку 6 санкционного пакета ЕС и военно-техническое сотрудничество между нашими странами. Я отдельно поднял вопрос важности предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС без промедлений,

– говорится в сообщении Кулебы.

Нидерландский министр в своем твиттере сообщил, что война в Украине вступила в новую фазу с фокусом Путина на Донбассе.

"Украина может рассчитывать на нашу непреклонную поддержку. Обсуждали с Дмитрием Кулебой, как Нидерланды и наши партнеры могут продолжать поставки военной техники", – написал Хукстра.

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