"Рахман" попал в плен в июле 2015 года и уже в августе попытки вытащить его начал Алексей Мочанов (товарищ Гречанова и на тот момент – советник министра обороны). По словам Мочанова, боевики были готовы отдать Гречанова в обмен на взятого в плен украинскими военными российского кадрового офицера Старкова. Но тогда украинская сторона заявила Мочанову, что Старков должен пройти через суд", – говорится в расследовании.

Следовательно, обмен затягивался, ведь Медведчук хотел, чтобы "Рахмана" освободили только "на президентском уровне".

"Записи свидетельствуют о том, что Виктор Медведчук по требованию украинской стороны останавливает уже договоренный обмен Гречанова и Старкова из-за якобы утечки о нем информации и ситуации с Мочановым. В результате, Гречанов еще двое суток провел в плену. Процесс прошел тайно и первые камеры встретили Гречанова уже в аэропорту "Борисполь", куда его доставили сразу после обмена. Там он ждал прилета Петра Порошенко из Франции. Во время встречи "Рахману" на камеры дали возможность позвонить родным, а Петр Порошенко заявил, что финальное решение о его обмене принималось во Франции, после того как он якобы попросил лидеров европейских стран надавить на Владимира Путина", – резюмировали журналисты.