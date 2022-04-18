Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Он объяснил, что Россия тратила миллиарды долларов на украинскую оппозицию. Однако у них ничего не получилось. Теперь тех, кто безрезультатно тратил деньги Кремля, в России за это наказывают.

Медведчук не хочет в Москву. Его там тоже посадят,

– подчеркнул Пионтковский.

По его мнению, Виктор Медведчук просто заученно говорит то, что ему диктуют.

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