Под судом собрались журналисты, а также молодые люди в спортивных костюмах. Последние пытаются прикрывать свои лица.

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Кстати, прокуроры будут просить, чтобы Медведчука взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 1 миллиард гривен.



Молодые люди под судом / Фото Марьяны Черкасец, 24 канал

Кум Путина назвал дело "туфтой"

Медведчук прибыл в Печерский суд около 14:30. Он утверждает, что пленки СБУ с его разговорами про уголь – ненастоящие. Дело он назвал "туфтой и фальсификацией".

Кум Путина заявил, мол, власти "пересекли красные линии".

Политик говорит, что ходатайство об аресте и залоге ему вручили, чтобы заменить домашний арест на реальный.

Обратите внимание! Медведчук находится под домашним арестом по другому делу с мая 2021 года. Оно касается разграбления национальных ресурсов в Крыму. Кстати, во время брифинга политика на его ноге заметили электронный браслет.

Подозрение Медведчуку в госизмене: что известно

Медведчуку 8 октября объявили подозрение в госизмене и терроризме. Дело касается угля, который политик, вероятно, покупал у боевиков на Донбассе.

Подозревают, что он способствовал, чтобы организовать незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на госпредприятия Украины.

У следствия есть записи, на которых Медведчук якобы утверждал, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.



Правоохранители возле суда / Фото Марьяны Черкасец, 24 канал

Суд избирает меру пресечения Медведчуку: смотрите видео