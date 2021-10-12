Под судом собрались журналисты, а также молодые люди в спортивных костюмах. Последние пытаются прикрывать свои лица.
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Кстати, прокуроры будут просить, чтобы Медведчука взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 1 миллиард гривен.
Молодые люди под судом / Фото Марьяны Черкасец, 24 канал
Кум Путина назвал дело "туфтой"
Медведчук прибыл в Печерский суд около 14:30. Он утверждает, что пленки СБУ с его разговорами про уголь – ненастоящие. Дело он назвал "туфтой и фальсификацией".
Кум Путина заявил, мол, власти "пересекли красные линии".
Политик говорит, что ходатайство об аресте и залоге ему вручили, чтобы заменить домашний арест на реальный.
Подозрение Медведчуку в госизмене: что известно
- Медведчуку 8 октября объявили подозрение в госизмене и терроризме. Дело касается угля, который политик, вероятно, покупал у боевиков на Донбассе.
- Подозревают, что он способствовал, чтобы организовать незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на госпредприятия Украины.
- У следствия есть записи, на которых Медведчук якобы утверждал, что имеет гарантии от высших должностных лиц Украины.
Правоохранители возле суда / Фото Марьяны Черкасец, 24 канал
Суд избирает меру пресечения Медведчуку: смотрите видео