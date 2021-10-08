Ирина Венедиктова рассказала, что речь идет о двух предприятиях. Об этом генпрокурор заявила на брифинге 8 октября.
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Венедиктова рассказала, как Медведчук завладел предприятиями в ОРДЛО
При посредничестве бизнесмена Кузяры (речь о Сергее Кузяре – 24 канал) подобрали на оккупированной территории два фактически неработающих государственных предприятия,
– пояснила Венедиктова.
Их руководителями назначили так называемых представителей самопровозглашенных "республик" на оккупированной Россией части Донбасса, открыли банковские счета и заключили с ними договоры на поставку угля.
Генпрокурор заявила: "Именно этому бизнесмену, у которого были давние связи в угольной сфере и который был лично знаком с "руководством" самопрголошених "республик" Донбасса и руководителями угольных предприятий на неподконтрольной территории, была отведена роль переговорщика с террористами".
Схема деятельности по покупке угля на оккупированных территориях / Графика Офиса Генпрокурора
Боевиков профинансировали на более чем 200 миллионов гривен
Ирина Венедиктова рассказала, по какой схеме они работали:
- Кузин подыскивал угольные предприятия;
- организовывал "зеленый коридор" из Донецка и Луганска на подконтрольную Киеву территорию для их директоров для подписания документов, открытие счетов, регистрации адресов и тому подобное;
- согласовывал процесс загрузки угля и его отправки на другую территорию;
- контролировал оплату боевикам наличности за такие услуги;
- эти вопросы согласовывались, в том числе – с главарями боевиков.
Обо всех этих процессах Виктор Медведчук докладывал высшему руководству Кремля, которые тоже регулировали поставки угля из России так, чтобы хватало денег для самопровозглашенных "республик" Донбасса,
– заявила Венедиктова.
Она также вспомнила, что в сентябре 2021 года бизнесмену Сергею Кузяре сообщили о подозрении в госизмене и другом содействии деятельности террористической организации. Сейчас он находится под стражей с альтернативой внесения залога 500 миллионов гривен.
"В целом пророссийских активистов профинансировали на более чем 200 миллионов гривен", – заверила Венедиктова.
Что известно о Сергее Кузяру: коротко
- 24 сентября 2021 года Ирина Венедиктова сообщила о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций бизнесмену.
- Дело касалось незаконных поставок угля с оккупированных территорий на 1,5 миллиарда гривен.
- Тогда же генпрокурор рассказала, что Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора и оставил подозреваемого под стражей с возможностью внесения залога в размере 500 миллионов гривен.
- Генпрокурор ни говорила о ком именно идет речь, однако источники "УП" утверждали, что о Сергее Кузяре.
- Кроме того, Кузяра был советником нескольких министров энергетики в годы власти Януковича и владеет многими трейдинговыми компаниями, торгующими углем.
- Кузяру неоцифийно называли угольным менеджером Александра Януковича, хотя сам бизнесмен это отрицал.