Журналистов канала "Первый независимый" заметили в Верховной Раде. Вероятно, они получили аккредитацию, несмотря на то, что другие медвечуковские каналы заблокированы и не имеют доступа к парламенту.

Так, появились фото, на которых журналисты канала находятся в стенах Рады. Более того, они уже ходят туда несколько дней.

К теме В эфире Лукаш и Добкин: в Украине начал вещать новый медведчуковский канал

Перед этим об аккредитации "Первого независимого" писали в СМИ. Например, о том, что журналисты нового медведчуковского канала уже работают в кулуарах парламента утверждала "Страна".

Важно! 24 канал уже направил запрос в Раду относительно достоверности информации об аккредитации "первого независимого". Ожидаем ответ.



Журналисты "Первого независимого" В Раде / Фото 24 канала

"Первый независимый" в Раде, смотрите видео:​

Что известно о "Первом Независимом"

Сотрудники запрещенных в Украине каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина" создали новый "Первый независимый". Он начал вещать 26 февраля.

Правда, канал пробыл в эфире всего час, ведь его начали блокировать провайдеры.

Впоследствии СБУ направила Нацсовету предупреждение из-за "Первого независимого", потому что это СМИ может представлять угрозу информационной безопасности Украины.

Блокировка предыдущих медведчуковских каналов

Президент Владимир Зеленский 2 февраля 2021 года подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о санкциях против соратника Медведчука Тараса Козака.

Вследствие этого каналы, принадлежащие политику, ZIK," 112 Украина", NewsOne заблокировали. Они прекратили вещание.

Рада забрала аккредитацию у журналистов этих телеканалов.



Санкции против Козака / инфографика 24 канала