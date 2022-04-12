Подоляк подчеркнул, что "спрятаться" куму Путина следует с гарантированным многолетним тюремным сроком.

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По словам Подоляка, в России Виктора Медведчука обязательно ликвидируют как человека, который регулярно врал о настроениях в Украине, воровал деньги и в итоге стал одним из инициаторов войны.

Добавим, что еще в начале полномасштабной войны Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста и скрывался от правоохранителей. Однако, благодаря усилиям сотрудников СБУ, его удалось найти и задержать. Зеленский сообщил, что Медведчука задержали благодаря удачной спецоперации СБУ.

Виктор Медведчук подозревается в государственной измене в так называемом "угольном деле" и в финансировании терроризма. Суд ранее избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, но когда Россия начала войну против Украины, он сбежал. 18 марта суд Львова избрал новую меру пресечения Медведчуку – содержание под стражей.

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