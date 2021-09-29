Об этом в интервью рассказал российский бизнесмен и бывший близкий друг Владимира Путина Сергей Пугачев. Сейчас он находится в розыске в России – живет во Франции и судится с Россией в Гааге.

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Медведев серьезно думал о новом баллотировании

Путина и Медведева, по словам Пугачева, связывают особые, непонятные для него отношения. Медведев серьезно думал о новом баллотировании в конце первого президентского срока, отметил бизнесмен.

По крайней мере он (Медведев – 24 канал) собрал своих сторонников и сказал, что идет на выборы. Мол, "на втором сроке у меня никаких обязательств перед Путиным нет",

– рассказал Сергей Пугачев.

По его информации, Медведев провел так называемое собрание сторонников, однако уже через несколько часов произнес речь о том, что единым кандидатом от "Единой России" может быть только Владимир Путин.

Справка. Вероятно, говорится о XII съезде партии "Единая Россия". Он состоялся 24 сентября 2011 года – тогда еще президент России Дмитрий Медведев сказал: "Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента".

Пугачев: На Медведева нажали

Однако Сергей Пугачев отказался рассказать, что произошло за несколько часов, когда Медведев кардинально изменил свое мнение.

"Я кое-что знаю, но это, так сказать, непубличная информация. Скажем, на Медведева нажали – и он согласился", – признался бывший друг Владимира Путина.

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Медведев, по словам Пугачева, не хотел отдавать должность президента России и перед выборами не разговаривал с Путиным. В течение 6 месяцев до выборов они вообще не общались и не встречались.

Что связывало Путина и Пугачева