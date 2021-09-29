Об этом в интервью рассказал российский бизнесмен и бывший близкий друг Владимира Путина Сергей Пугачев. Сейчас он находится в розыске в России – живет во Франции и судится с Россией в Гааге.
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Медведев серьезно думал о новом баллотировании
Путина и Медведева, по словам Пугачева, связывают особые, непонятные для него отношения. Медведев серьезно думал о новом баллотировании в конце первого президентского срока, отметил бизнесмен.
По крайней мере он (Медведев – 24 канал) собрал своих сторонников и сказал, что идет на выборы. Мол, "на втором сроке у меня никаких обязательств перед Путиным нет",
– рассказал Сергей Пугачев.
По его информации, Медведев провел так называемое собрание сторонников, однако уже через несколько часов произнес речь о том, что единым кандидатом от "Единой России" может быть только Владимир Путин.
Пугачев: На Медведева нажали
Однако Сергей Пугачев отказался рассказать, что произошло за несколько часов, когда Медведев кардинально изменил свое мнение.
"Я кое-что знаю, но это, так сказать, непубличная информация. Скажем, на Медведева нажали – и он согласился", – признался бывший друг Владимира Путина.
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Медведев, по словам Пугачева, не хотел отдавать должность президента России и перед выборами не разговаривал с Путиным. В течение 6 месяцев до выборов они вообще не общались и не встречались.
Что связывало Путина и Пугачева
- Владимир Путин и Сергей Пугачев познакомились в начале 1990-х годов. Они начали общаться с 1996 года.
- По словам Пугачева, с середины 1990-х годов и примерно до 2010 года они с Путиным проводили очень много времени вместе – общались практически ежедневно. Они даже вместе отмечали дни рождения и другие семейные праздники.
- В то же время в СМИ Сергея Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".