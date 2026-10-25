В России пригрозили Зеленскому / Коллаж 24 Канала (Getty Images)
Заместитель председателя Рады безопасности России Дмитрий Медведев вновь взялся объяснять Трампу, как ему следует вести дела с Украиной. На этот раз он призвал президента США привлечь Министерство обороны и ЦРУ, чтобы "устранить досадное недоразумение" в лице Владимира Зеленского.
Об этом Медведев написал в соцсетях.
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Как Медведев пригрозил Зеленскому?
Российский чиновник перечислил целый ряд претензий к Зеленскому. Среди них – поддержка Джо Байдена, требования предоставить Украине деньги и оружие, отказ от отдельных предложений по переговорам, а также украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Последние особенно возмутили Медведева, ведь они якобы влияют на мировые цены на нефтепродукты и ситуацию в США накануне выборов.
Не обошлось и без упоминаний об украинских чиновниках и бизнесменах. Медведев обвинил Зеленского в хищении американской помощи и упомянул Тимура Миндича и Андрея Ермака.
Киевская м*рзота регулярно плюет прямо в лицо президенту США, игнорируя его призывы и настраивая против него влиятельных американцев и других европейцев. Для зеленой м*рды глава Белого дома – пустое место. Нагло, словно толстая зеленая муха, попавшая в хозяинский мед, он в грубой форме требовал от Трампа денег и вооружения для ведения войны с Россией. Он неоднократно отправлял Трампа и его помощников с различными предложениями о проведении переговоров по конфликту
Также россиянин заявил, что Зеленский якобы ставит США и НАТО на грань глобального ядерного конфликта, а также выдвинул утверждение о связях украинского президента с мексиканскими наркокартелями.
Наиболее красноречивой стала заключительная часть поста, в которой Медведев перешел от перечня претензий к советам американскому президенту.
Что Трампу делать с таким "своим с*чным сыном"? Ответ есть в американской истории. Нужно просто вызвать министра войны и директора ЦРУ и поручить им исправить это досадное недоразумение. Ведь ущерб для реальных интересов Трампа от него гораздо больше, чем от надуманных претензий к Венесуэле, Кубе и Ирану вместе взятых. Метод, место и способ не имеют значения
Напомним, 9 октября Дмитрий Медведев предложил задерживать граждан США и европейских стран, чтобы пополнять российский "обменный фонд" и возвращать россиян, арестованных на Западе. Так он отреагировал на задержание в Черногории российских пропагандистов, среди которых был руководитель информационной сети "Рыбарь" Михаил Звинчук.
Медведев заявил, что в Европе якобы развернули "охоту" на россиян и что даже приглашения и другие гарантии не защищают тех, кто распространяет российскую пропаганду. Другого выхода, по его мнению, нет.
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