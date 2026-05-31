Медведев запугивает Украину и государства НАТО ударами по АЭС

Россияне продолжают сыпать угрозами в адрес Украины, однако этим не ограничиваются – Кремль предупреждает о потенциальных ударах и по НАТО. Атаковать они угрожают атомные электростанции.

Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Произошло это после инцидента с якобы атакой дрона на энергоблок Запорожской АЭС.

Как страна-агрессор угрожает ударами по АЭС?

Россияне, очевидно, начали новую информационную кампанию, направленную на отвлечение внимания от факта оккупации атомной станции и создания угрозы ядерной безопасности.

Накануне в "Росатоме" сделали нелепое заявление о том, что украинские войска, мол, запустили на ЗАЭС дрон на оптоволокне, из-за чего якобы было повреждено машинное отделение шестого энергоблока.

Для подкрепления заявлений российской стороны с заявлением выступил и Медведев. Он дерзко подчеркнул, что Россия готова "отвечать".

Ответом на такие действия может стать симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт,

– высказался он.

Медведев также решил отметить, что возможное разрушение объектов атомной энергетики может привести к последствиям, подобных катастрофе на Чернобыльской АЭС.

Как отреагировали на упреки России об "атаке на ЗАЭС со стороны Украины"?

Стоит заметить, что в украинском МИДе отметили нелогичность российских обвинений, ведь непонятно, зачем Украине атаковать собственную атомную станцию, расположенную на ее территории, которую она стремится вернуть под контроль.

Ранее Силы обороны юга Украины также опровергли эти заявления, назвав их очередной информационной провокацией России, направленной на отвлечение внимания от собственных действий.

В то же время инспекторы МАГАТЭ сообщили, что запросили доступ к поврежденному зданию для осмотра и продолжают собирать данные по инциденту.