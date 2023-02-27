Экс-президент России распространил риторику Владимира Путина, который заявлял, что мир без России не может существовать, пишет 24 Канал . В комментарии пропагандистам Медведев намекнул на применение ядерного оружия , если встанет вопрос о существовании самой России.

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Медведев пригрозил ядерным оружием

"Если серьезно встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен", – заявил Медведев.

Он посетовал, что, мол, "переговоры с Украиной трудно начать из-за накачки киевского режима оружием". В этом контексте Медведев также повторил риторику Путина, обеспокоенного тем, что Украина получает мощную помощь.

Наши враги занимаются этим, не желая понять, что их цели сознательно ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Краху. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на век, пока не перестанут излучать радиацию дымные завалы,

– цинично заявил Медведев.

На заявление Медведева отреагировали в ОП

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на заявления Медведева. Он обратил внимание на то, что Россия хочет безнаказанно терроризировать другую страну, а когда получает ответ, то жалуется, что ее трогают.

"Когда Россия в очередной раз говорит о ядерном конфликте, потому что "мир без РФ" ей не нужен, возникают два вопроса. Первый: а зачем напали на другую страну? И второй: предлагаете миру дать вам право безнаказанно резать граждан другой страны, а если вас хорошо бьют, то сразу визжать "Не трогайте нас!"?", – отметил Подоляк.

В Кремле начали говорить о развале России

В последние дни в Кремле резко начала меняться риторика, в которой откровенно говорят о распаде России. Член Комитета ВР по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский обратил внимание на заявление все того же Медведева.

Он вспомнил слова Медведева, заявившего, что если Россия проиграет в войне, то страна перестанет существовать.

Медведев говорит, что развал России – это недопустимо, потому что это та "красная" граница. Представители руководства России начинают говорить очень приятные для нас вещи. Они отдают себе отчет в том, что Россия уже на грани развала и что именно это – цель всего цивилизованного мира,

– сказал Вениславский.

Народный депутат добавил, что такое изменение риторики Кремля произошло на фоне поражений России на фронте.