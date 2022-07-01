Российские политики любят часто угрожать другим странам. Раньше таким занимался Владимир Жириновский, но он уже умер. Теперь же таким глашатаем Кремля стал Дмитрий Медведев. После того как он "подержал президентское кресло" для российского диктатора Владимира Путина, ему доверили символическую роль – сделали замглавы совета безопасности России. Особых полномочий это не предусматривает, поэтому Медведев занимается мракобесием в соцсетях и на различных выступлениях.

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Именно во время одного из таких выступлений в Санкт-Петербурге российский политик решил прибегнуть к очередному запугиванию и угрожать войной. В этот раз угрозы касались тех, кто отважился ввести санкции против России. После начала войны против Украины именно Россия стала страной с рекордным количеством наложенных санкций.

Следовательно, санкций против России Медведев назвал "объявление экономической войны".

"Хотел бы еще раз заметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы и как акт международной агрессии. И даже как casus belli. В ответ на них государство имеет право на индивидуальную и коллективную самооборону", – убежден Медведев.

Именно casus belli является формальным поводом к началу войны одной страны против другой. Однако как показала практика в России, для начала войны этой стране даже не нужно и этого. И войну против Украины они начали без всяких на то причин, не обременяя себя даже этим. Правда и войну войной признать побоялись, назвав это "специальной военной операцией".

Однако, если в 2022 году Россия хотя бы заявила о начале военных действий против Украины, то с 2014 года воевала здесь под "прикрытием" "ополченцев", не решаясь открыто воевать против Украины.

Как Медведев постоянно угрожает всем войной

Очередная угроза от Дмитрия Медведева – не первая за последнее время. Он все больше осмеливается угрожать Украине и миру. При этом не только войной, но и использованием ядерного оружия. Вроде бы ее Россия может использовать, если будет угроза ее "территориальной целостности". При этом к территории России он отнес и временно оккупированный Крым. Следовательно, если Украина вступит в НАТО и решит вернуть Крым, это может привести к началу третьей мировой войны .

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