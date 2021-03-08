Меган Маркл заявила, что сталкивалась с расизмом в британской королевской семье. Например, там обсуждали, насколько темной будет кожа ее первенца. На эту информацию уже отреагировали местные политики.

В Лейбористской партии отметили, что Букингемский дворец должен отнестись к заявлениям жены принца Гарри "со всей серьезностью".

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Лидер этой политсилы, Кир Стармер, призвал провести расследование обвинений. "Это напоминание о том, что слишком многие люди сталкиваются с расизмом в Великобритании XXI века", – подчеркнул он.

Ни к кому не следует относиться предвзято из-за цвета кожи или проблем с психическим здоровьем,

– подчеркнул политик.

Заметим, что у британского премьера Бориса Джонсона отказались комментировать высказывания Меган Маркл. Представитель политика сказал, что он пока не смотрел интервью.

Справка. Мать Меган Маркл – Дориа Редлан – афроамериканка. Предки герцогини Сассекской по материнской линии происходят из Африки.

Что заявила Меган Маркл