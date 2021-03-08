Меган Маркл заявила о расизме в королевской семье: Лондон хочет расследований
Меган Маркл заявила, что сталкивалась с расизмом в британской королевской семье. Например, там обсуждали, насколько темной будет кожа ее первенца. На эту информацию уже отреагировали местные политики.
Источник:The Guardian
В Лейбористской партии отметили, что Букингемский дворец должен отнестись к заявлениям жены принца Гарри "со всей серьезностью".
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Лидер этой политсилы, Кир Стармер, призвал провести расследование обвинений. "Это напоминание о том, что слишком многие люди сталкиваются с расизмом в Великобритании XXI века", – подчеркнул он.
Ни к кому не следует относиться предвзято из-за цвета кожи или проблем с психическим здоровьем,
– подчеркнул политик.
Заметим, что у британского премьера Бориса Джонсона отказались комментировать высказывания Меган Маркл. Представитель политика сказал, что он пока не смотрел интервью.
Что заявила Меган Маркл
- Во время беременности супругам сообщили, что Арчи не получит титул принца и охрану как другие члены королевской семьи. Об этом Меган Маркл рассказала в интервью Опре Уинфри.
- По мнению Меган, это стало грубым нарушением традиций. Она убеждена, что семья опасалась – мол, кожа их с Гарри сына будет очень темной.
- Супруги так и не раскрыли имена тех, кто это обсуждал. "Об этом разговоре я никогда не расскажу. Мне было просто неудобно, я был немного шокирован", – объяснил он.
- Его также огорчил тот факт, что члены королевской семьи не осудили публикации британской прессы, где обсуждалась расовая принадлежность его жены.
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