Как остановить химических террористов

Международное право работает с фактами. Есть частично признанное "государство", не являющееся членом ООН и ОЗХО (Организация по запрету химического оружия – ред.). Есть Россия, являющаяся членом ООН и ОЗХО, признавшая частично признанное "государство" и заключившая с ним договор о взаимной помощи.

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Есть заявление официального представителя признанного Россией "государства" о наличии у него и возможности применения боевых ядовитых веществ. Есть обязанность ООН и ОЗХО расследовать какие-либо случаи разработки, хранения и применения химического оружия.

Механизм существует

Помните, как военнослужащие 53-й Курской бригады сбили МН17 в центре зоны АТО, и кремль потребовал гуманитарное перемирие? После чего "шахтеры и трактористы" препятствовали расследованию и эвакуации тел, чтобы затянуть время до готовности сборной солянки БТГ под Ростовом.

Украине нужно срочно потребовать гуманитарное перемирие в Мариуполе и допуск специалистов ОЗХО на место возможного применения БОВ военнослужащими официально признанной Россией "народной республики". В случае отказа считать это косвенным подтверждением преступления.

Коалиция стран, заинтересованных в независимом расследовании, может поставить ультиматум об отводе войск "донецкого государства" и приданных подразделений от места преступления. В случае отказа оказать помощь Украине деблокировать Мариуполь для расследования применения БОВ (боевых отравляющих веществ – ред) .

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