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Meizu работает над новым смартфоном на Snapdragon 710

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Meizu работает над новым смартфоном на Snapdragon 710
Meizu работает над новым смартфоном на Snapdragon 710 / Фото из открытых источников

Meizu 16 стал единственным устройством от компании, которое появлялось в последнее время в новостях. Однако компания решила не останавливаться только на одном смартфоне и сообщила, что работает над новинкой, которая получила название Meizu X8.

Об этом сообщает prostotech.

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Генеральный директор Meizu Джек Вонг утверждает, что компания готовится запустить новый телефон под названием Meizu X8. На этом новости не заканчиваются, поскольку он не только раскрыл название устройства, но также назвал две ключевые спецификации.

Во-первых, Meizu X8 будет оснащен процессором Snapdragon 710, как и Meizu 16. Соответственно, только Meizu 16 Pro будет поставляться с флагманским чипсетом Snapdragon 845.

Во-вторых, поскольку оба телефона (X8 и Meizu 16) используют один и тот же набор микросхем, было отмечено, что X8 не будет иметь встроенный сканер отпечатков пальцев, как Meizu 16.

Устройство будет называться X8 потому, что серия X придет на смену MX, а поскольку в прошлом году компания выпустила MX7, то X8 станет его преемником.

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Стоит отметить, что более детальная информация о Meizu X8 должна появиться уже в ближайшее время.

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Теги: Техно Смартфоны Китай Meizu
Источник: 24 Канал
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