В сети опубликовали видео одного из участников "митинга" 5 марта. Оккупантов с оружием, вышедших против народа, было около 6 человек.

Обратите внимание Людей по всему миру призывают выходить на митинги с требованием закрыть небо над Украиной: видео

На видео видно, как колонна мелитопольцев без оружия идет на стреляющих оккупантов. Они громко кричат, чтобы те уходили. К тому же выстрелы совсем не пугают людей. Они идут дальше и даже не думают убегать.

В сообщении под видео украинцев сравнили с россиянами. Мол, в то время, когда наш народ идет против стреляющего оккупанта, то россияне боятся обычной полиции.

Жители Мелитополя идут на оккупантов без оружия: смотрите видео

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