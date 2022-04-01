Накануне, 31 марта, директора всех школ Мелитополя написали заявления об уходе. Трое из них заявили об отказе от сотрудничества с захватчиками. Они подчеркнули, что школьники находятся в опасности.
К теме В Мелитополе директора школ отказались работать с оккупантами – написали заявления на увольнение
О ком говорится
- директор школы №4 Анжелина Коваленко,
- №13 Елена Голоцан,
- лицея №9 Людмила Чугай.
После этого коллаборантка и самопровозглашенная "мэр" Мелитополя Галина Данильченко приказала российским военным выдворить директоров из города.
Захватчики ворвались в дома учителей
Вечером 31 марта оккупанты пришли в дома трех директоров. Они забрали их и увезли в неизвестном направлении.
Федоров пригрозил коллаборантке
Мэр Мелитополя Иван Федоров в прямом эфире обратился к Данильченко. Политик подчеркнул, что если она желает сделать из детей живой щит и взять их в заложники, то пусть начнет со своих.
Вы не имеете морального права подвергать мелитопольских детей опасности. Можете начать с себя. А не прячьтесь за русскими солдатами, скрывающими лицо от камер!
– сказал Федоров.
Также он поблагодарил всех директоров и учителей Мелитополя за четкую позицию.
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