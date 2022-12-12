Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Детальнее о ситуации в городе информирует 24 канал.
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Пока коллаборанты готовят план побега, оккупанты свозят новых гауляйтеров
Местные коллаборанты в Мелитополе уже рисуют свой план побега. Они чувствуют опасность и стараются как можно быстрее убежать.
Однако сделать это не так просто. Иван Федоров рассказал, что российские захватчики буквально не выпускают коллаборантов с временно оккупированной территории.
Тем временем из России свозят новых гауляйтеров и педагогов. В частности, на прошлой неделе было по меньшей мере до 10 учителей из Дагестана.
Очередной приехавший гауляйтер-турист – это племянник Рамзана Кадырова, который будет отвечать за мародерство в сельскохозяйственном направлении,
– подчеркнул городской голова Мелитополя.
Россияне прислали "смотрящего" за "кадыровцами"
Кроме того, из России прислали очередного так называемого "смотрящего" за "кадыровцами", которые находятся на временно оккупированной территории Запорожья. Дело в том, что именно "кадыровцы" – это самое неуправляемое силовое крыло из присутствующих на том направлении, отметил Федоров.
Так что они (оккупанты – 24 канал) понемногу присылают гауляйтеров, но, с другой стороны, именно коллаборанты сегодня думают, как им бежать. Потому что чувствуют, что скоро их конец придет,
– подытожил мэр Мелитополя.
Кратко о последних новостях из Мелитополя
- На временно оккупированной территории почти нет ни медицины, ни пищевых продуктов, ни социальной защиты. Оккупанты массово захватывают больницы.
- Федоров подчеркнул, что главная проблема – отсутствие какой-либо безопасности на временно оккупированной территории.
- Российские захватчики абсурдно заявили, что с 1 января на временно оккупированных территориях гривны не будет. Всю документацию пытаются перевести на русский.
- 10 декабря в оккупантов ну очень "подгорело". Сразу больше 10 громких взрывов слышали во многих районах города.
- Российские военные сжигают своих "побратимов" в двух крематориях Токмака. Дело в том, что потери врага настолько велики, что складывать тела уже некуда.