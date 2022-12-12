Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Детальнее о ситуации в городе информирует 24 канал.

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Пока коллаборанты готовят план побега, оккупанты свозят новых гауляйтеров

Местные коллаборанты в Мелитополе уже рисуют свой план побега. Они чувствуют опасность и стараются как можно быстрее убежать.

Однако сделать это не так просто. Иван Федоров рассказал, что российские захватчики буквально не выпускают коллаборантов с временно оккупированной территории.

Тем временем из России свозят новых гауляйтеров и педагогов. В частности, на прошлой неделе было по меньшей мере до 10 учителей из Дагестана.

Очередной приехавший гауляйтер-турист – это племянник Рамзана Кадырова, который будет отвечать за мародерство в сельскохозяйственном направлении,

– подчеркнул городской голова Мелитополя.

Россияне прислали "смотрящего" за "кадыровцами"

Кроме того, из России прислали очередного так называемого "смотрящего" за "кадыровцами", которые находятся на временно оккупированной территории Запорожья. Дело в том, что именно "кадыровцы" – это самое неуправляемое силовое крыло из присутствующих на том направлении, отметил Федоров.

Так что они (оккупанты – 24 канал) понемногу присылают гауляйтеров, но, с другой стороны, именно коллаборанты сегодня думают, как им бежать. Потому что чувствуют, что скоро их конец придет,

– подытожил мэр Мелитополя.

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