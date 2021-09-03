"Сегодня состоялась вторая встреча с представителями Консультативной миссии ЕС в Украине. Итогом встречи стали договоренности о создании рабочей группы, которая будет способствовать быстрому запуску Бюро экономической безопасности, прозрачного кадрового отбора и внедрения европейских подходов для качественной реализации аналитической и правоохранительной функции БЭБ.

Консультативная миссия ЕС в Украине готова оказать широкую поддержку БЭБ, включая методическую, экспертную, тренинговую и техническую помощь, IT и digital-алгоритмы, информационно-аналитические продукты, содействия налаживанию международного сотрудничества между БЭБ и странами ЕС.

Совместными усилиями мы будем запускать новый сервисно-аналитический орган, результативная работа которого позволит улучшить бизнес-климат в Украине, повысить инвестиционную привлекательность и минимизировать явления трансграничной экономической преступности. Благодарен за поддержку европейских партнеров и заинтересованность в модернизации системы экономической безопасности Украины", – отметил Мельник.

Старт работы Бюро экономической безопасности ожидается 25 сентября