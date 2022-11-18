О назначении сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Напомним, что президент Зеленский подписал указ об увольнении Мельника с должности посла 9 июля.
Кстати "Исключительный случай": немецкие СМИ рассказали о почетном прощании для экс-посла Мельника
Кабмином назначен Мельник Андрей Ярославович заместителем министра иностранных дел Украины,
– говорится в сообщении.
Что известно об Андрее Мельнике
Мельник запомнился резкими, но остроумными заявлениями и критикой немецких властей. В частности, относительно небыстрого процесса со снабжением оружия.
- Например, он сказал, что канцлер Германии Олаф Шольц "притворяется обиженной ливерной колбасой". Хотя впоследствии дипломат извинился за свои слова.
- Недавно Мельник послал по маршруту российского корабля Илона Маска за его предложение по поводу уступок России.
- Был случай, когда в Германии группа людей, называющая себя интеллектуалами, написала публичное письмо. Подписавшиеся требуют прекратить поддержку Украины. Мельник также указал, куда им можно пойти.
- Мельник упрекнул Германию в негостеприимном приеме украинцев.
Мельнику устроили почетное государственное прощание в Германии. Обычно такое организуют только в исключительных случаях.
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