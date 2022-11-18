О назначении сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук. Напомним, что президент Зеленский подписал указ об увольнении Мельника с должности посла 9 июля.

Кстати "Исключительный случай": немецкие СМИ рассказали о почетном прощании для экс-посла Мельника

Кабмином назначен Мельник Андрей Ярославович заместителем министра иностранных дел Украины,

– говорится в сообщении.

Что известно об Андрее Мельнике

Мельник запомнился резкими, но остроумными заявлениями и критикой немецких властей. В частности, относительно небыстрого процесса со снабжением оружия.

Например, он сказал, что канцлер Германии Олаф Шольц "притворяется обиженной ливерной колбасой". Хотя впоследствии дипломат извинился за свои слова.

Недавно Мельник послал по маршруту российского корабля Илона Маска за его предложение по поводу уступок России.

Был случай, когда в Германии группа людей, называющая себя интеллектуалами, написала публичное письмо. Подписавшиеся требуют прекратить поддержку Украины. Мельник также указал, куда им можно пойти.

Мельник упрекнул Германию в негостеприимном приеме украинцев.

Мельнику устроили почетное государственное прощание в Германии. Обычно такое организуют только в исключительных случаях.

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