Чиновник призвал срочно осмотреть свои крыши. В случае обнаружения меток – их следует зарисовать, а доступ на крыши закрыть.

Важно КГГА призвала людей проверить крыши домов на наличие меток

Если в подъезде, на крыше, рядом с домами есть неизвестные лица, теги, метки, нужно сразу проинформировать правоохранителей.

К слову, в комментариях под видео люди сообщают, что уже видели подозрительных людей на крышах. Даже отмечают адреса, чтобы жители могли оперативно проверить.

Киевлянам также следует проверить крыши

КГГА также призвала жителей Киева проверить свои крыши. Там также видели подозрительные метки.

Странные отметки на домах / Фото мэра Ровно