Он призвал к скорейшему созданию стабильной власти в Германии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Критик Шольца и будущий канцлер Германии: кто такой Фридрих Мерц и что говорил об Украине

Фридрих Мерц, похоже, побеждает на выборах в Германии

Консервативный альянс, похоже, опережает другие партии на выборах в Германии с результатом в 29% голосов. Его глава, вероятнее всего, будущий канцлер страны, Фридрих Мерц объявил о победе через несколько минут после обнародования этих цифр.

Теперь мы должны быстро восстановить нашу способность действовать, чтобы мы могли делать правильные вещи дома, чтобы мы снова присутствовали в Европе, чтобы мир мог увидеть, что Германией снова управляют надежно,

– заявил Мерц.

Антимиграционная и пророссийская партия "Альтернатива для Германии" (AfD) занимает второе место с 19,6% голосов. Это ее лучший результат за всю историю.

Алиса Вайдель, кандидат на пост канцлера от AfD, назвала это "историческим успехом". Она в частности заявила, что открыта к участию в коалиции с ХДС, что ранее исключил Мерц.

Олаф Шольц признал свое поражение и поздравил Мерца с победой.