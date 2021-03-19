Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала премьер-министра Дениса Шмыгаля продолжить процесс реформ в Украине. В частности, Меркель имела в виду борьбу с коррупцией, реформирование судебной системы и земельный вопрос.

Канцлер подчеркнула, что Германия приветствует принятие Украиной законов относительно инвестиций. Этот курс очень важен, ведь касается сотрудничества с МВФ. Об этом Меркель заявила во время открытия четвертого немецко-украинского бизнес-форума.

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Берлин видит прогресс реформ в Украине

Мы видим прогресс реформ, касается это тендерных закупок, или диджитализации. Но хочу сказать, и вы знаете это сами, что определенные шаги надо еще сделать, это очень трудно. Например, я имею в виду борьбу с коррупцией, суды, а также рынок земли,

– сказала Меркель.

Германия - один из ближайших партнеров Украины

Политик уверена, что именно от внедрения реформ зависит и макрофинансовая помощь. По словам Меркель, Германия является одним из ближайших партнеров Украины. Берлин выступает в защиту территориальной целостности нашего государства.

Для нас важно, чтобы ЕС соответственно реагировал на аннексию Крыма, которая состоялась 7 лет назад. Реакция была однозначной, решительной остается такой же, хотя есть скептики, и мы все делаем для того, чтобы так и осталось,

– заявила Меркель.

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Что еще сказала Меркель об отношениях Берлина с Киевом:

Германия – крупнейший гуманитарный донор Украины.

Более 100 военных лечились в немецких госпиталях.

Берлин поддерживает реформу децентрализации.

В рамках сотрудничества выделили более 500 миллионов евро с 2014 года.

Еще одним вопросом, который подняла Меркель, стал отказ Германии от угля, что может стать ценным опытом для Украины. Сейчас задача и для Киева, и для Берлина – преодолеть последствия пандемии.

Обратите внимание! Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль находится с официальным визитом в Германии. Он уже встречался с преемником Меркель во главе ХДС Армином Лашетом и главой МИД Гайко Маасом.