Тогда вирус передался человеку от верблюдов. Новый доклад, опубликованный в пятницу 30 июля, рисует еще более угрожающую картину, пишет Al-Arabiya English.

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Возможность новой вспышки

SAGE утверждает в исследовании, что у нового и более смертельного коронавируса будут характеристики, схожие с ближневосточным вариантом MERS. Он до сих пор циркулирует в регионе Саудовской Аравии и Персидского Залива.

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Его новый вариант сможет убивать 1 из 3 инфицированных, предостерегают ученые. С другой стороны – поскольку коронавирус не может быть одновременно смертельным и высокозаразным – способность нового MERS заражать много людей будет ограниченной.

Болезнь будет менее опасной и серьезной для престарелых и клинически уязвимых, считают исследователи.

Обе категории – в зоне максимального риска из-за пандемии, вызванной SARS-CoV-2. Этот же документ указывает, что избавиться от коронавирусов невозможно, потому что всегда будут появляться новые его варианты. Это ставит под большое сомнение стратегию "нулевого ковида", которой придерживается, например, Австралия.

Рекомбинация вариантов между собой

Новый вариант коронавируса может появиться благодаря процессу, известному как "вирусная рекомбинация". Ученые исследовали "долговременную эволюцию" вируса, который вызвал нынешнюю пандемию. В нем были рассмотрены возможности, когда новый штамм COVID-19 вызвал более серьезное заболевание в заданной части популяции.

Два предыдущих коронавируса, SARS и MERS, имели 10% и 35% смертности. Оба не смогли стать глобальными именно из-за медленного распространения. Ученые объяснили, что проблемы могут начаться, когда два штамма, которые признаны опасными (а это Альфа, Бета, Гамма и Дельта – 24) объединятся с другими, за которым сейчас наблюдают.

Учитывая нынешнюю ситуацию, вероятность такого сценария ученые оценивают как "реалистичную". Что до вакцин, британские исследователи рассмотрели проблему, известную как "антигенный дрейф". Поэтому Великобритания продолжает вакцинировать зоны риска.

Антигенный дрейф

Разновидность точечного генетического изменения вирусов. Возникает из-за чрезмерного накопления мутаций в генах, которые сталкиваются с антителами организма. Это приводит к появлению новых вирусных частиц, которые антитела уже не могут обезвредить (так как настроены на предыдущий штамм – 24). Дрейф обычно происходит в вирусах гриппа

Сценарий, когда "ковид" становится менее опасным, превратившись в простудное заболевание, маловероятен в ближайшее время, но реалистичен в будущем, считают в SAGE.

Прошедшие эпидемии коронавирусов: чем они похожи на COVID-19

Коронавирусы – широкая семья РНК-вирусов, которые обычно инфицируют млекопитающих и птиц. В человеке, они могут вызвать легкие простудные заболевания верхних дыхательных путей, но серьезные – нижних дыхательных путей. Инфекции могут быть пневмониями, бронхитами или тяжелым респираторным синдромом, пишет издание Medical Mews Today.

Из этой семьи вышли SARS, который распространился в Азии в начале XXI века, MERS, распространившийся чуть позже и COVID-19 сейчас. Но насколько они одинаковы и можно ли эти болезни между собой сравнивать?

SARS

Этот вирус впервые нашли в Китае в 2002 году, по данным ВОЗ. Резервуаром стали подковообразные летучие мыши. Обезьяны циветты и другие животные на влажных рынках могли помочь передачи болезни к человеку.

Первую тревогу подняли лишь в феврале 2003, когда от вируса умерло уже 100 человек. 12 марта 2003 года, ВОЗ сделала глобальное объявление о новой пневмонии, которая распространяется среди медиков и пассажиров авиалиний. Поэтому ВОЗ призвала проводить более тщательный скрининг в аэропортах.

SARS особенно распространился на Тайване, в Гонконге, Канаде, Китае. 5 июля 2003 года эпидемию объявили контролируемой, отмечались только локальные вспышки. После этого новостей о SARS не было. Но ВОЗ все равно заявляет, что новая вспышка возможна. Всего заразились 8439 человек умерло из них 812. То есть смертность составила 9,6%.

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Два вида вирусной рекомбинации / Графика Microbe Notes

Способ заражения – стандартный для этой семьи вирусов: капельки, вылетающих изо рта после разговора, чихания, кашля или дыхания. Среди главных симптомов – сухой кашель, лихорадка, диарея. Вакцины от SARS (как и от MERS) пока что нет.

MERS

80% случаев этого коронавируса зафиксировали в 2012 году в Саудовской Аравии, но в целом 27 стран мира сообщали о случаях заражения MERS-CoV. Два человека из США то же заболели. В общем, 2519 человек заразились, 866 – умерли. То есть смертность составила 35%.

Прямой или косвенный контакт с верблюдами-дромадерами мог способствовать "прыжку" с животных на людей. Сейчас эта инфекция встречается редко, но единичные случаи еще происходят. Заразиться можно теми же каплями от человека к человеку. Особая группа риска – мужчины старше 60 лет. Особенно с сопутствующими болезнями.

COVID-19

Возбудитель, с которым мы боремся сейчас, очень похожий на SARS-CoV. Первые случаи были зафиксированы в Ухане Китай в декабре 2019 года. Впрочем, есть информация, что люди болели еще в ноябре. 5 января 2020 года ВОЗ впервые опубликовала новости о вспышке пневмонии неизвестного происхождения. 11 марта "ковид" объявили пандемией.

На сегодня, вспышки COVID-19 зафиксированы на всех континентах, включая Антарктиду. После разработки успешных вакцин, ученые взялись за создание первых в истории лекарств от коронавирусной болезни. Также, это первый вирус из рода, который привел к глобальной пандемии. Зафиксировано почти 200 миллионов случаев, из которых более 4 миллионов закончились смертью. С другой стороны 180 миллионов человек одолели болезнь.

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Смертность колеблется, но по последним данным, она от 1,38% до 3,4%. Способы передачи как и у других подобных вирусов, но есть ограниченная информация о других путях. К группам риска относятся люди старше 65 лет, со слабым иммунитетом и сопутствующими болезнями.

Иногда COVID-19 может превращаться в хроническую болезнь (так называемый "длинный ковид" – 24). Его причины учеными еще изучаются.

Все три новых коронавируса, возникших в начале XXI века, имеют схожие черты. Но и отдельные особенности тоже! SARS и MERS смертельнее чем SARS-CoV-2. Который, в свою очередь, намного заразнее и забрал гораздо больше жизней, чем его братья. Глобализация также активно способствует распространению коронавирусов.

Коронавирусы были и раньше, вызвали простуду. Но у них не было возможности летать международными рейсами и быстро распространяться по миру,

– объяснил NYT специалист по инфекционным болезням и советник ВОЗ Дэвид Хейман.