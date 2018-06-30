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22:30, 29 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Мертвого мужчину вытащили из Днепра в Киеве

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Тело мужчины находилось в на расстоянии 9 метров от берега и на глубине 5 метров (иллюстративное фото)
Тело мужчины находилось в на расстоянии 9 метров от берега и на глубине 5 метров (иллюстративное фото) / Соцсети

Вечером 29 июня в Киеве спасатели вытащили из Днепра тело мужчины, который находился на расстоянии 9 метров от берега. Кроме того, утопленник был на глубине 5 метров.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве, инцидент произошел вблизи улицы Стройиндустрии.

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"29 июня в 22:57 в оперативно-координационный центр поступила информация о том, что в реке Днепр недалеко находится тело человека. На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения, прибыв к месту трагедии, сразу же начали поиски тела утопленника. Спасатели с помощью водолазного снаряжения достали тело мужчины, которое находилось на расстоянии 9 метров от берега и на глубине 5 метров", – отмечают спасатели.

Добавим, что после тело мужчины было передано правоохранительным органам.

Причины трагедии устанавливаются.

Напомним, вечером 16 июня в Гидропарке в Киеве спасатели из Днепра достали тело женщины, которая при странных обстоятельствах умерла в воде.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы ГСЧС Новости Киева
Источник: 24 канал
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