Об этом не скрывают местные защитники окружающей среды. Больше всего страдают акватории Черного и Азовского морей.

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Гибель животных из-за учений

После оккупации на Керченский полуостров регулярно приезжают тысячи российских военных. Они занимают примерно 55 тысяч гектаров. В прибрежной зоне массово гибнет рыба и дельфины из-за взрывов снарядов в море.



Мертвые дельфины на пляжах в оккупированном Крыму / Коллаж 24 канала

Главными источниками загрязнения, кроме постоянных военных учений, являются:

строительство Керченского моста;

неконтролируемые разливы нефти;

отсутствие очистных сооружений.

Памятник для умерших от коронавируса

В Севастополе напряженная ситуация с СOVID-19. В память об умерших возле Судака установили арт-объект "Время". Также крымчан массово заставляют вакцинироваться, ведь количество больных коронавирусом ежедневно увеличивается. На полуострове не хватает кислорода и медработников.

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Коллаборантка на конкурсе красоты

Мировая индустрия красоты поддерживает санкции против Кремля из-за оккупированного полуострова. Организаторы конкурса "Мисс Земля-2021" не согласовали участие финалистки Юлии Павликовой, которая родом из Керчи, но представляет Россию. Крымчанка теперь едет на конкурс от имени Болгарии.

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