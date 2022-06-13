Об этом рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире 24 канала. Он оценил, каковы перспективы у российского наступления на Донбасс. Если коротко – у оккупантов проблемы из-за героической обороны ВСУ.

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Украинские военные используют интересную тактику

Сейчас россияне сосредоточили все усилия, чтобы полностью захватить территорию Луганской области. А потом хотят перебросить все на Донетчину. Планы грозные, но подразделения ВСУ героически обороняют всю территорию Донбасса. И у кафиров начались проблемы.

Прошло три месяца с начала полномасштабного вторжения, а так называемая "вторая армия мира" до сих пор не может полностью захватить Северодонецк. С такими темпами они будут буквально тратить месяцы на каждый крупный город Луганской и Донецкой областей.

Как утверждает Иван Ступак, украинские военные избрали эффективную тактику – максимально истощить кафиров на Луганском направлении. Они постоянно наступают мимо трупов собственных солдат. А это, конечно, серьезно деморализует. Да и регулярные неудачные атаки тоже снижают боевой дух.

Хватит ли у них в таком случае сил на Донетчину – интересный вопрос. Ведь и Славянск, и Краматорск и другие населенные пункты региона серьезно укрепили за 8 лет войны с Россией .

Они сейчас наступают на Северодонецк. Но там еще есть Краматорск, Славянск и многие другие города. Через 8-9 лет эти города очень сильно укрепили. Это – серьезные защитные сооружения, – подчеркнул Иван Ступак.

На Донбассе оккупантов ожидают и другие "сюрпризы"

Недавно представители британской разведки отметили, что для достижения успеха на Донбассе оккупантам необходимо будет форсировать реки , в частности Северский Донец. Это может повлиять на дальнейшее течение войны.

По словам Ивана Ступака, главная опасность при форсировании рек – можно попасть под обстрел из артиллерии. А вооруженные силы Украины уже имеют опыт уничтожения россиян на таких переправах.

Оккупанты неоднократно "горели" на таких операциях – и в Зимней войне 1939 – 1940 годов, и в Украине. К примеру, только в Белогоровке во время переправы ВСУ отправили в могилу не менее 400 захватчиков .