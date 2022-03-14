Для документирования преступления на месте происшествия работают работники СБУ.

Также сейчас на месте взрыва ровненской телебашни работают правоохранители. Работники взрывотехнической службы ГУНП в Ровенской области осматривают место происшествия и изымают обломки боеприпасов.

В Нацполиции сообщили, что еще около двадцати полицейских совместно со спасателями разбирают завалы админздания, расположенного возле телебашни. Информация о травмированных или погибших проверяется.

Два авиаудара были осуществлены около 5 утра. Об этом сообщил председатель Ровненской ОВА Виталий Коваль.